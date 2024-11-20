Shin Tae-yong Makin Pede Timnas Indonesia Tembus Piala Dunia 2026 Usai Benamkan Arab Saudi 2-0!

Shin Tae-yong semakin percaya diri Timnas Indonesia bisa menembus Piala Dunia 2026 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, semakin percaya diri mampu membawa anak asuhnya ke Piala Dunia 2026 usai menghempaskan Timnas Arab Saudi 2-0. Harapan itu kini hidup lagi.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kemenangan ini mendongkrak posisi Timnas Indonesia ke urutan tiga dengan koleksi enam poin. Dengan begitu, peluang Skuad Garuda untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 pun semakin terjaga. Asalkan, mereka bisa tampil konsisten di empat laga sisa Grup C.

Shin mengakui kemenangan ini membuat peluang Timnas Indonesia semakin terbuka untuk mewujudkan target finis di empat besar. Apalagi, timnya masih menyimpan dua laga kandang yakni melawan Timnas Bahrain (25 Maret 2025) dan Timnas China (5 Juni 2025).

“Dengan kami memenangkan pertandingan malam ini, sepertinya bisa mewujudkan target kami, Timnas Indonesia finis di posisi 3 atau 4,” kata Shin dalam konferensi pers usai laga kontra Arab Saudi, dikutip Rabu (20/11/2024).