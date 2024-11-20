Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Calvin Verdonk Nilai Kemenangan Timnas Indonesia Atas Arab Saudi Berarti Penting

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |00:09 WIB
Calvin Verdonk merasa kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi berarti penting (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
JAKARTA – Calvin Verdonk menilai kemenangan Timnas Indonesia atas Timnas Arab Saudi berarti penting. Sebab, tiga poin itu menghidupkan harapan untuk melaju ke babak keempat.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Calvin mengatakan timnya bekerja keras sejak menit awal laga untuk meraih kemenangan atas Arab Saudi. Sebab, Timnas Indonesia menyadari sangat sulit untuk menaklukan tim lawan.

"Ini pertandingan yang sangat penting bagi kami. Kami harus memenangkan pertandingan ini,” kata Verdonk usai laga di Mixed Zone SUGBK, dikutip Rabu (20/11/2024).

“Kami memulainya dengan sangat baik dengan energi yang hebat di awal pertandingan," imbuh pemain NEC Nijmegen itu.

Halaman:
1 2
      
