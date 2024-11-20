Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Malut United vs Persis Solo: Laskar Kie Raha Antusias Main di Ternate

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |19:17 WIB
Malut United vs Persis Solo: Laskar Kie Raha Antusias Main di Ternate
Malut United siap menjamu Persis Solo di Stadion Gelora Kie Raha (Foto: Malut United)
A
A
A

TERNATE – Skuad Malut United begitu antusias jelang laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 melawan Persis Solo. Sebab, ini adalah kali pertama mereka bermain di kandang sendiri, Stadion Kie Raha, Ternate, Maluku Utara.

Duel Malut United vs Persis Solo dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Kie Raha, Kamis 21 November 2024 pukul 15.30 WIB. Laskar Kie Raha menargetkan hasil maksimal di kandang sendiri.

Malut United

Pelatih Imran Nahumarury mengungkapkan anak asuhnya begitu antusias. Jeda kompetisi karena FIFA Matchday dimanfaatkan untuk melakukan sejumlah evaluasi.

"Bermain di Kie Raha menjadi motivasi lebih sekaligus tantangan bagi kami. Kie Raha merupakan salah satu stadion paling angker bagi tim-tim tamu dan pemain sudah berkomitmen untuk meraih tiga poin pada laga besok,” kata Imran dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024).

"Persiapan kami sangat baik. Setelah pertandingan terakhir, kami mengevaluasi aspek yang menjadi weakness dan strong point," sambung pria berusia 46 tahun itu.

Sementara, Safrudin Tahar mengatakan, segenap tim dinaungi motivasi tinggi. Meski begitu, laga melawan Persis Solo diyakini tidak akan mudah.

Halaman:
1 2
      
