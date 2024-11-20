Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta: Bajul Ijo Sudah Siapkan Strategi Khusus untuk Redam Macan Kemayoran

Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk meredam Persija Jakarta. Dia sendiri menilai Persija memiliki gaya bermain yang berbeda dari tim lainnya di Liga 1.

Munster pun sangat mewaspadai Persija. Rizky Ridho dan kolega memang sedang dalam tren positif setelah mencatatkan tiga kemenangan beruntun.

Pelatih asal Irlandia Utara itu pun menilai Macan Kemayoran -julukan Persija- memiliki permainan yang berbeda dibanding tim Liga 1 lainnya. Oleh karena itu, dia merencanakan strategi khusus untuk bisa meredam keganasan Gustavo Almeida dan kolega.

“Kami memiliki strategi khusus untuk Persija. Gaya bermain mereka berbeda dengan tim lain di BRI Liga 1, jadi kami harus menyesuaikan diri dengan beberapa situasi. Namun, fokus utama kami tetaplah meraih kemenangan,” kata Munster dikutip dari laman resmi PT LIB, Rabu (20/11/2024).