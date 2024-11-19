Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Raih Kemenangan Perdana di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir: Selamat Tim!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |22:06 WIB
Timnas Indonesia Raih Kemenangan Perdana di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir: Selamat Tim!
Erick Thohir mengucapkan selamat kepada Timnas Indonesia (Foto: MPI/Isra Triansyah)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi ucapan selamat kepada Timnas Indonesia. Sebab, Skuad Garuda berhasil mengalahkan Timnas Arab Saudi 2-0 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Duel Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Tim Merah Putih menang 2-0!

Timnas Indonesia menang 2-0 atas Timnas Arab Saudi berkat Marselino Ferdinan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kedua gol itu disarangkan oleh Marselino Ferdinan (32’, 57’). Ini merupakan kemenangan pertama Indonesia di putaran tiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Erick mengatakan seluruh elemen tim sangat bekerja keras saat melawan Arab Saudi untuk mengamankan kemenangan. Ini menjaga asa Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia.

"Selamat kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial atas kemenangan pertama, sekaligus krusial bagi Indonesia menuju Piala Dunia," kata Erick usai laga.

"Saya bangga atas kerja keras pemain yang mati-matian meraih poin dan menjaga peluang Indonesia tetap ada untuk lolos," tambah Menteri BUMN itu.

