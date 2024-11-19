Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Setelah Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:36 WIB
Timnas Indonesia buka peluang lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
HITUNG-hitungan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia secara luar biasa menumbangkan tim langganan Piala Dunia, Arab Saudi, dengan skor 2-0 pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB.

Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak Marselino Ferdinan pada menit 32 dan 57. Berkat kemenangan ini, ranking FIFA Timnas Indonesia melonjak dari peringkat 132 ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin (ranking FIFA).

Marselino Ferdinan bintang kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi, (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Marselino Ferdinan (7) bintang kemenangan 2-0 Timnas Indonesia atas Arab Saudi, (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tak hanya ranking FIFA Timnas Indonesia yang meningkat, posisi skuad Garuda di klasemen sementara Grup C juga mengalami peningkatan. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia naik tiga posisi dari peringkat enam ke tiga klasemen Grup C dengan koleksi enam angka.

Perolehan poin Timnas Indonesia sama persis dengan Australia di posisi dua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Australia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -3.

Satu lagi, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- juga baru memainkan lima pertandingan. Rencananya dini hari nanti pukul 01.15 WIB, Australia tandang ke markas Bahrain di matchday keenam Grup C.

Sementara dengan Arab Saudi, perolehan Timnas Indonesia juga sama-sama enam angka. Akan tetapi, Timnas Indonesia berhak menempati posisi lebih baik karena unggul produktivitas gol, sehingga memaksa Arab Saudi turun ke posisi empat.

Koleksi poin Timnas Indonesia juga sama persis dengan China yang duduk di posisi lima. Hanya saja, Timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol, yakni -3 berbanding -10 milik China. Terakhir di posisi enam ada Bahrain dengan lima angka.

Halaman:
1 2
      
