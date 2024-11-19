Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam, Lewati Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |21:06 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Setelah Menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Melesat Tajam, Lewati Malaysia!
Timnas Indonesia langsung melesat di ranking FIFA setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Timnas Indonesia naik dari peringkat 132 ke 127 dunia berkat kemenangan krusial ini.

Timnas Indonesia naik ke 127 dunia setelah mendapatkan tambahan 19,16 poin di ranking FIFA. Perolehan poin Timnas Indonesia di ranking FIFA meningkat drastis dari yang awalnya 1,115.94 menjadi 1,135.1 poin.

Momen Marselino Ferdinan buka keunggulan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

(Momen Marselino Ferdinan buka keunggulan Timnas Indonesia atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Sebanyak lima negara yang digeser Timnas Indonesia di ranking FIFA adalah Malaysia, Malawi, Siprus, India dan Gambia.

Timnas Indonesia bisa naik satu posisi lagi ke peringkat 126 dunia asalkan Sierra Leone kalah dari Zambia di lanjutan Kualifikasi Piala Afrika 2025 dini hari nanti. Lantas, siapa saja pencetak gol Timnas Indonesia dalam laga malam ini?

Marselino Ferdinan menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia lewat brace (dua gol) yang dicetak. Pemain Oxford United mencetak gol Timnas Indonesia pada menit 32 dan 57.

Berkat kemenangan ini, tak hanya ranking FIFA skuad Garuda yang terdongkrak. Posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pun mengalami peningkatan.

Tidak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia langsung naik ke peringkat tiga klasemen Grup C berkat kemenangan ini. Perolehan poin Timnaas Indonesia sama persis dengan Australia di posisi dua, namun kalah selisih gol.

Halaman:
1 2
      
