Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi: Marselino Cetak Gol Kedua, Garuda Unggul 2-0!

Marselino Ferdinan mencetak gol keduanya untuk membawa Timnas Indonesia unggul 2-0 atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi sudah diketahui hingga menit ke-56. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB, itu untuk sementara 2-0.

Gol kembali dicetak oleh Marselino di menit ke-56. Timnas Indonesia punya peluang bagus untuk menang.

Jalannya Pertandingan

Tertinggal, Arab Saudi berinisiatif menyerang di awal babak kedua. Kans didapat di menit ke-51 tetapi bola sundulan Mohamed Kanno melebar dari target. Namun, gol lagi-lagi dicetak Indonesia di menit ke-56!

Lewat skema serangan balik, Indonesia sukses membobol gawang Arab Saudi. Sepakan keras Marselino sempat mengenai bek, tetapi bola kembali ke arahnya dan disepak masuk!