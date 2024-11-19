Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi: Marselino Cetak Gol Kedua, Garuda Unggul 2-0!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |20:25 WIB
JAKARTA – Hasil Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi sudah diketahui hingga menit ke-56. Skor laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB, itu untuk sementara 2-0.

Gol kembali dicetak oleh Marselino di menit ke-56. Timnas Indonesia punya peluang bagus untuk menang.

Marselino Ferdinan

Jalannya Pertandingan

Tertinggal, Arab Saudi berinisiatif menyerang di awal babak kedua. Kans didapat di menit ke-51 tetapi bola sundulan Mohamed Kanno melebar dari target. Namun, gol lagi-lagi dicetak Indonesia di menit ke-56!

Lewat skema serangan balik, Indonesia sukses membobol gawang Arab Saudi. Sepakan keras Marselino sempat mengenai bek, tetapi bola kembali ke arahnya dan disepak masuk!

Halaman:
1 2
      
