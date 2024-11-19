Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Suporter Prediksi Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Timnas Arab Saudi!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |18:52 WIB
Suporter Prediksi Timnas Indonesia Menang 2-1 atas Timnas Arab Saudi!
Suporter Timnas Indonesia prediksi Skuad Garuda menang 2-1 atas Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)
A
A
A

JAKARTA - Warga memprediksi Timnas Indonesia akan menang melawan Timnas Arab Saudi pada matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Zulfarnudin yang datang bersama temannya dari Sukabumi mengaku optimis timnas Indonesia melibas Timnas Arab Saudi pada malam hari ini. Ia memprediksi Skuad Garuda menang 2-1.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

"Kalo skor saya 2-1. Bisa optimis karena dari line up sudah menguntungkan. Untuk komposisi line up-nya sudah bagus," kata Zulfarnudin di SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Sama halnya dengan Arif yang berasal dari Semarang. Meski hujan, ia tetap ingin mendukung Timnas Indonesia.

"Alasannya ingin mendukung Indonesia biar terus maju biar tetap menang," kata Arif.

Lebhi lanjut, Arif memprediksi Timnas Indonesia akan menang melawan Arab Saudi pada laga nanti malam. Ia juga berharap para pemain Timnas Indonesia memberikan kemampuan maksimal.

Halaman:
1 2
      
