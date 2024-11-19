Segini Uang yang Harus Dikeluarkan PSSI jika Ingin Rekrut Jurgen Klopp Jadi Pelatih Timnas Indonesia

SEGINI uang yang harus dikeluarkan PSSI jika ingin rekrut Jurgen Klopp jadi pelatih Timnas Indonesia. Hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat nasib Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia tengah berada di ujung tanduk setelah dua kekalahan beruntun di laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Skuad Garuda harus tumbang 1-2 atas China di matchday keempat. Sedangkan pada matchday kelima, Timnas Indonesia justru digasak habis oleh Jepang dengan skor 0-4. Hal ini membuat isu pergantian pelatih mulai mencuat.

Di balik hal tersebut, tanpa diduga muncul kabar bahwa eks pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, datang ke Indonesia. Hal tersebut diketahui dari unggahan akun Instagram @rian_ananta yang menunjukkan pelatih asal Jerman itu berada di Bali.

Unggahan tersebut pun langsung dibanjiri dengan komentar para netizen yang berharap Klopp akan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Lantas, mampukah PSSI merekrutnya?

Jurgen Klopp adalah pelatih kelas dunia yang telah memiliki kesuksesan luar biasa di Bundesliga maupun di Premier League. Prestasi terbaiknya jelas adalah saat dirinya menukangi Liverpool selama beberapa musim.

Selama di Anfield, Klopp menerima gaji sekira 15 juta poundsterling per tahun atau sekita Rp288 miliar. Selain itu, ia juga mendapat penghasilan lain dari kerjasama komersial senilai 6,7 juta poundsterling per tahun. Dengan begitu, penghasilan totalnya adalah Rp411 miliar.

Pada musim panas 2024 ini, Jurgen Klopp memutuskan meninggalkan Liverpool dan memilih menjadi Global Head of Soccer di Red Bull. Gajinya dalam setahun sekira 10 juta hingga 12 juta euro atau setara dengan Rp163 miliar hingga Rp196 miliar.