Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikuti Aturan FIFA dan AFC, Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:53 WIB
Ikuti Aturan FIFA dan AFC, Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong harus mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Keputusan ini harus diambil karena mengikuti aturan yang ditetapkan AFC dan FIFA.

FIFA dan AFC meminta kepada seluruh tim nasional yang tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memasukkan maksimal 23 nama ke dalam daftar susunan pemain (DSP) jelang pertandingan. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 27 nama, Shin Tae-yong harus mencoret empat nama di antaranya.

Shin Tae-yong akan mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

(Shin Tae-yong akan mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Nama pertama yang sudah pasti dicoret adalah Kevin Diks. Pesepakbola 28 tahun ini mengalami cedera lutut saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Kevin Diks pun sudah terbang ke Denmark pada Selasa (19/11/2024) dini hari WIB. Lantas, siapa tiga nama lain yang berpotensi dicoret?

Okezone memprediksi, tiga nama lain yang akan dicoret adalah Yance Sayuri, Egy Maulana Vikri dan Ramadhan Sananta. Yance Sayuri kalah saing dengan sejumlah pemain top yang mengisi sektor fullback/wing back kiri, yakni Calvin Verdonk, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama dan Pratama Arhan.

Egy Maulana Vikri juga kalah saing dengan sejumlah winger kanan yang ada di skuad Timnas Indonesia seperti Yakob Sayuri, Marselino Ferdinan dan Witan Sulaeman. Belum lagi ada Eliano Reijnders yang bisa dimainkan sebagai winger kanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185942/erick_thohir_angkat_bicara_soal_kabar_giovanni_van_bronckhorst_jadi_pelatih_timnas_indonesia-9C6O_large.jpg
Kata Erick Thohir soal Kabar Giovanni van Bronckhorst Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185931/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_sukses_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-pPMN_large.jpg
Giovanni van Bronckhorst Ikuti Jejak Sukses Luis Aragones hingga Thomas Tuchel jika Latih Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/51/3185928/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_juni_2023_okezone-oqDt_large.jpg
Timnas Indonesia Ingin Lawan Jerman dan Prancis, PSSI Diminta Antre 8 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185894/erick_thohir-bAo1_large.jpg
Erick Thohir Respons Isu Timur Kapadze Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.webp
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/30/juventus_bersiap_menghadapi_villarreal.jpg
Juventus Waspada! Markas Bodo/Glimt Mengerikan: Suhu Beku, Angin Kejam dan Euforia 8.000 Fans
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement