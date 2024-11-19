Ikuti Aturan FIFA dan AFC, Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia Jelang Lawan Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

SHIN Tae-yong harus mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa (19/11/2024) malam WIB. Keputusan ini harus diambil karena mengikuti aturan yang ditetapkan AFC dan FIFA.

FIFA dan AFC meminta kepada seluruh tim nasional yang tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk memasukkan maksimal 23 nama ke dalam daftar susunan pemain (DSP) jelang pertandingan. Berhubung di skuad Timnas Indonesia saat ini terdapat 27 nama, Shin Tae-yong harus mencoret empat nama di antaranya.

(Shin Tae-yong akan mencoret 4 pemain Timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

Nama pertama yang sudah pasti dicoret adalah Kevin Diks. Pesepakbola 28 tahun ini mengalami cedera lutut saat Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Kevin Diks pun sudah terbang ke Denmark pada Selasa (19/11/2024) dini hari WIB. Lantas, siapa tiga nama lain yang berpotensi dicoret?

Okezone memprediksi, tiga nama lain yang akan dicoret adalah Yance Sayuri, Egy Maulana Vikri dan Ramadhan Sananta. Yance Sayuri kalah saing dengan sejumlah pemain top yang mengisi sektor fullback/wing back kiri, yakni Calvin Verdonk, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama dan Pratama Arhan.

BACA JUGA: Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini

Egy Maulana Vikri juga kalah saing dengan sejumlah winger kanan yang ada di skuad Timnas Indonesia seperti Yakob Sayuri, Marselino Ferdinan dan Witan Sulaeman. Belum lagi ada Eliano Reijnders yang bisa dimainkan sebagai winger kanan.