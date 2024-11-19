Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Hari Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia hari ini akan diulas dalam artikel ini. Laga seru yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) mulai pukul 19.00 WIB itu dapat disaksikan di RCTI+.

Kemenangan jadi target Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab, skuad Garuda perlu raihan 3 poin demi menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Kini, Timnas Indonesia masih terjerembab di posisi keenam alias dasar klasemen sementara Grup C. Mereka total baru mengemas 3 poin saja dari 5 laga yang dijalani. Skuad Garuda terpaut 3 poin dengan tim yang duduk di peringkat kedua hingga kelima, termasuk ada Arab Saudi yang duduk di urutan ketiga.

Di tengah tekad memburu poin penuh, Timnas Indonesia sayangnya dapat kabar buruk. Sang pemain naturalisasi anyar, Kevin Diks, dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi karena cedera.

Bahkan, Kevin Diks pun kini sudah dipulangkan ke klubnya, FC Copenhagen. Rasa kecewa meliputi sang pemain karena tak bisa membela Timnas Indonesia lantaran didera cedera tersebut.

“Sayangnya, Sabtu lalu saya harus meninggalkan lapangan karena cedera. Saya telah bekerja keras untuk pulih tepat waktu, tetapi sayangnya, pertandingan besok datang sedikit terlalu cepat bagi saya untuk kembali,” tulis Kevin Diks dalam akun Instagram pribadinya, dikutip Selasa (19/11/2024).

“Ini sangat mengecewakan bagi saya, karena saya ingin memberikan segalanya untuk negara saya. Namun, saya memiliki keyakinan penuh kepada rekan-rekan setim saya dan kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik besok. Saya akan mendukung mereka dengan sepenuh hati dan saya tahu kita bisa membuat para penggemar bangga bersama-sama,” ujarnya.

“Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungan besar kalian! Mari terus percaya dan berjuang untuk negara kita yang indah,” lanjut Kevin Diks.