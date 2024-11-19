Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini: Misi 3 Poin Garuda, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini akan diulas Okezone. Aksi Jay Idzes cs dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) mulai pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Timnas Indonesia mengusung misi 3 poin saat menjamu Arab Saudi. Sebab, kemenanagan bisa menjaga asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Saat ini, Timnas Indonesia sendiri masih menempati posisi keenam alias juru kunci di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka baru mengemas 3 poin saja saat ini.

Di tengah ambisi merebut poin penuh, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mewaspadai kekuatan skuad Arab Saudi. Apalagi, mereka kini berada di bawah kepemimpinan Herve Renard.

Pada pertemuan pertama sendiri, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Namun saat itu, Green Falcons masih dilatih oleh Roberto Mancini. Kini, pelatih mereka sudah berganti menjadi Herve Renard.

“Menurut saya, tim Arab Saudi sudah lebih kuat dibanding sebelumnya. Pelatih Arab Saudi sudah diganti, dan pemain pun sudah diganti dengan yang lebih muda,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).