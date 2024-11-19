Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini: Misi 3 Poin Garuda, Live di RCTI!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:39 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Malam Ini: Misi 3 Poin Garuda, Live di RCTI!
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 malam ini akan diulas Okezone. Aksi Jay Idzes cs dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (19/11/2024) mulai pukul 19.00 WIB itu akan disiarkan live di RCTI.

Timnas Indonesia mengusung misi 3 poin saat menjamu Arab Saudi. Sebab, kemenanagan bisa menjaga asa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia

Saat ini, Timnas Indonesia sendiri masih menempati posisi keenam alias juru kunci di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka baru mengemas 3 poin saja saat ini.

Di tengah ambisi merebut poin penuh, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mewaspadai kekuatan skuad Arab Saudi. Apalagi, mereka kini berada di bawah kepemimpinan Herve Renard.

Pada pertemuan pertama sendiri, Timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Namun saat itu, Green Falcons masih dilatih oleh Roberto Mancini. Kini, pelatih mereka sudah berganti menjadi Herve Renard.

“Menurut saya, tim Arab Saudi sudah lebih kuat dibanding sebelumnya. Pelatih Arab Saudi sudah diganti, dan pemain pun sudah diganti dengan yang lebih muda,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang lawan Arab Saudi, Selasa (19/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185672/giovanni_van_bronckhorst-QgOz_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Giovanni van Bronckhorst, Asisten Pelatih Liverpool yang Jadi Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647565/live-di-gtv-persib-bandung-selangkah-menuju-fase-knockout-afc-champions-league-two-zoa.webp
Live di GTV, Persib Bandung Selangkah Menuju Fase Knock-out AFC Champions League Two
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/sassuolo_bermain_imbang_2_2_saat_menjamu_pisa_pada.jpg
Hasil Liga Italia: Jay Idzes Starter, Sassuolo Gagalkan Kemenangan Pisa secara Dramatis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement