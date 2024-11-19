Reaksi Shin Tae-yong Banjir Kritik Setelah Timnas Indonesia Dibantai Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

REAKSI Shin Tae-yong banjir kritik setelah Timnas Indonesia dibantai Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Timnas Indonesia itu tidak masalah dengan kritikan yang datang karena menurutnya sebagai juru taktik dirinya harus mendengarkan kritik yang ada.

Shin Tae-yong mengakui tekanan pasti ada dalam menangani sebuah tim. Sebagai seorang pelatih, dirinya pastinya terkadang mendapat pujian dan kritikan.

Ketika mendapat kritikan, Shin Tae-yong pun sama sekali tidak risih. Dia justru merenungi hal tersebut untuk bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik ke depannya.

“Pastinya ada tekanan, dari media, dan juga dari masyarakat pencinta sepak bola Indonesia yang memperhatikan bola Indonesia. Jadi ketika kita menang, atau kalah, akan banyak berita yang baik begitu juga berita negatif,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Senin 18 November 2024.

“Di posisi ini, memang saya tidak bisa selalu mendengarkan omongan manis saja atau berita baik saja. Ketika mendapat hasil yang tidak maksimal, ya harus mendengarkan (kritik) para fans, dengan begitu saya bisa evaluasi diri dan berpikir apa masalah tim kita,” sambungnya.

Shin Tae-yong menjelaskan, tekanan publik soal Timnas Indonesia bermain di Piala Dunia 2026 pasti ada. Namun menurutnya, sepakbola tidak instan.

Jika nantinya Skuad Garuda lolos, itu artinya masih ada kekurangan yang harus dibenahi. Meskipun diakui Shin Tae-yong saat ini bahwa Timnas Indonesia sudah berkembang.

“Tapi memang sepakbola seperti itu, kita tidak bisa mengubah secara instan atau langsung. Jadi, saya mohon fans sepakbola Indonesia untuk mendukung sepak bola step by step (dengan sabar),” ujar Shin Tae-yong.

“Meski bukan orang Indonesia, sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Memang lolos ke Piala Dunia sangat baik, itu target yang kita mau dan ingin capai, tetapi kalau tidak lolos, mungkin kita bisa sama-sama berpikir bahwa masih ada kekurangan di tim kita, tetapi sudah ada progresnya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Shin Tae-yong bersyukur karena para fans Timnas Indonesia memberikan dukungan yang luar biasa. Hal itu membuatnya semakin termotivasi untuk bisa membawa Skuad Garuda terbang lebih tinggi.

“Memang posisi ini tidak begitu gampang, dan kadang melelahkan, tetapi fans sepak bola Indonesia luar biasa memberi dukungan buat saya, itu yang mendorong saya untuk percaya diri, dan karena itu saya berterima kasih kepada fans sepakbola Indonesia,” ungkapnya.