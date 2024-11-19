Gara-Gara Hal Ini, Calvin Verdonk Yakin Timnas Indonesia Bisa Sikat Arab Saudi

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yakin timnya bisa sikat Timnas Arab Saudi. Keyakinan itu muncul karena adanya dukungan dari fans Garuda yang diyakini Jorge Martin akan menjadi tambahan motivasi bagi Timnas Indonesia.

"Saya pikir laga lawan Arab Saudi akan jadi laga yang sangat penting bagi kami, saya pikir kami harus memenangkan laga ini, karena kami juga main di kandang, di hadapan fans," kata Calvin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadiob Madya, Jakarta pada Minggu 17 November 2024.

"Jika kami menang, kami punya enam poin dan itu akan jadi hasil bagus bagi kami," tambahnya.

Meskipun tekanan cukup besar, Calvin meyakini Timnas Indonesia bisa meraup tiga poin. Pemain NEC Nijmegen itu percaya diri dukungan dari Garuda Fans akan membantu Timnas Indonesia meraih kemenangan.

"Ya, menurut saya kita melakoni laga dengan baik saat bertandang ke Arab Saudi. Saya pikir (sekarang) kita memiliki kesempatan untuk menang karena kita bermain di kandang," ujar Calvin.