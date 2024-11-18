Percaya pada Pemain, Shin Tae-yong Yakin Timnas Indonesia Menang Lawan Arab Saudi

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin Skuad Garuda menang melawan Timnas Arab Saudi. Namun, semua tergantung kerja keras pemain di lapangan nanti.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Jelang laga tersebut, Shin mengaku persiapan Timnas Indonesia cukup singkat. Praktis, Skuad Garuda punya persiapan empat hari setelah laga melawan Timnas Jepang pada Jumat 15 November 2024. Meski begitu, ia telah menempa anak asuhnya dengan baik untuk tampil baik lawan Arab Saudi.

“Untuk laga besok persiapannya memang sangat singkat dan tidak lama,” kata Shin dalam konferensi pers di SUGBK, Senin (18/11/2024).

“Tapi kami mempersiapkan laga melawan Arab Saudi dengan baik,” tukas eks pelatih Timnas Korea Selatan itu.

Timnas Indonesia mampu menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 di pertemuan pertama. Kali ini, Shin cukup yakin anak asuhnya bisa meraih kemenangan di laga kandang. Menurutnya, itu akan terwujud tergantung pada kerja keras Jay Idzes dan kolega.