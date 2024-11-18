Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Herve Renard Janjikan Duel Menarik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |19:15 WIB
Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Herve Renard Janjikan Duel Menarik
Herve Renard menjanjikan laga Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi menarik untuk disaksikan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Arab Saudi, Herve Renard, mengaku sudah menganalisa kekuatan Timnas Indonesia. Ia menjanjikan duel menarik tersaji pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Arab Saudi akan melawat ke markas Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Boleh dibilang, Green Falcons lebih diunggulkan ketimbang Skuad Garuda.

Timnas Arab Saudi berlatih di Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@saudint)

Akan tetapi, Renard sama sekali tidak anggap remeh kekuatan tuan rumah. Ia menilai tim arahan Shin Tae-yong memiliki organisasi permainan yang bagus hingga skema bola mati yang berbahaya, khususnya lewat lemparan ke dalam.

“Tim Indonesia itu kuat, punya organisasi bagus, dan mereka punya serangan balik cepat. Kemudian juga berbahaya dalam bola mati,” kata Renard dalam konferensi pers jelang laga kontra Timnas Indonesia, Senin (18/11/2024).

Pria asal Prancis itu tidak risau akan ancaman yang nantinya diberikan Timnas Indonesia karena sudah mempersiapkan skuadnya dengan matang. Ia turut menyatakan Arab Saudi akan menyajikan pertandingan yang menarik untuk ditonton.

“Jadi kami sudah mempersiapkan diri menghadapi itu semua, seperti yang dibilang, ini adalah laga sulit,” kata Renard.



      
