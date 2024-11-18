Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |16:23 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+
Simak link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di RCTI+ (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+ bisa klik di sini. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Duel tersebut berstatus wajib menang bagi Timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda baru saja menelan kekalahan telak 0-4 dari Timnas Jepang di SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Aksi Maarten Paes menepis penalti di laga Timnas Arab Saudi vs Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Hasil itu membuat Timnas Indonesia semakin terbenam di dasar klasemen. Tim Merah Putih baru mengumpulkan tiga angka dari lima pertandingan yang dilakoni dengan selisih gol -5 (4-9).

Situasi ini tentu mengancam kans Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab, para pesaing di Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia terus menambah poin.

Untungnya, selisih Indonesia dengan Arab Saudi yang saat ini menduduki peringkat tiga tidak terlalu jauh. The Green Falcons baru mengoleksi enam poin dari lima laga.

Maka dari itu, pertandingan ini berstatus wajib menang bagi Indonesia bila ingin menjaga harapan menuju Piala Dunia 2026. Sebab, di pertandingan lain, Timnas Bahrain akan bersua Timnas Australia dan Timnas Jepang dijamu Timnas China.

Halaman:
1 2
      
