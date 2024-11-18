Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pemain Timnas Indonesia yang Layak Dicoret Shin Tae-yong Jelang Lawan Arab Saudi, Nomor 1 Pemain Abroad!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |13:45 WIB
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

4 pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi menarik diulas. Salah satunya ada pemain abroad.

Sesuai regulasi, Shin Tae-yong harus mencoret 4 pemainnya untuk laga TImnas Indonesia vs Arab Saudi. Pasalnya, di hanya bisa mendaftarkan 23 pemain dari 27 nama yang dipanggilnya ke skuad Garuda untuk berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Kini, menarik menilik siapa saja pemain yang layak dicoret Shin Tae-yong. Apalagi, pelatih asal Korea Selatan itu perlu membawa para pemain terbaiknya guna meraih kemenangan yang bisa menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.

Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi:

4. Muhammad Ferarri

Muhammad Ferarri

Salah satu pemain Timnas Indonesia yang layak dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Arab Saudi adalah Muhammad Ferarri. Pasalnya, dia memiliki banyak saingan untuk mengisi posisi bek tengah.

Nama-nama seperti Jay Idzes, Justin Hubner, hingga Rizky Ridho lebih diandalkan Shin Tae-yong untuk mengisi posisi bek tengah. Tak ayal, nama pemain Persija Jakarta ini bisa dicoret.

3. Yance Sayuri

Yance Sayuri

Selain itu, ada Yance Sayuri. Dia turut dipanggil ke skuad Timnas Indonesia pada November 2024 ini, bersamaan juga dengan sang saudara kembar, Yakob Sayuri.

Tetapi, nasib keduanya berbeda. Yakob Sayuri lebih diandalkan Shin Tae-yong ketimbang Yance. Terbukti, nama Yance dicoret saat melawan Jepang pada akhir pekan lalu, sementara Yakob bahkan terpilih jadi starter.

Yance pun berpotensi dicoret sata melawan Arab Saudi karena banyak pesaing di posisi wing back kiri. Di posisi itu, ada nama pemain-pemain top, seperti Calvin Verdonk, Nathan Tjoe A-On, Shayne Pattynama, hingga Pratama Arhan.

