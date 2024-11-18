Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Shin Tae-yong Belum Beri Kesempatan Eliano Reijnders Debut Starter di Timnas Indonesia?

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |13:41 WIB
Kenapa Shin Tae-yong Belum Beri Kesempatan Eliano Reijnders Debut Starter di Timnas Indonesia?
Eliano Reijnders menanti debut starter bersama Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

SHIN Tae-yong belum memberi kesempatan Eliano Reijnders debut starter di Timnas Indonesia. Keputusan yang dibuat Shin Tae-yong menjadi pertanyaan besar pencinta sepak bola tanah air hingga kini.

Sejauh ini Eliano Reijnders hanya sekali diturunkan selama 45 menit saat Timnas Indonesia tandang ke markas Bahrain di matchday ketiga Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024. Dalam dua laga setelahnya, Eliano Reijnders selalu dicoret Shin Tae-yong dari daftar susunan pemain.

eliano reijnders serius berlatih meski tak kunjung menjadi andalan di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

(Eliano Reijnders serius berlatih meski tak kunjung menjadi andalan di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Lantas, apa penyebab Shin Tae-yong belum memberikan banyak kesempatan main kepada Eliano Reijnders?

Pemain yang lahir di Finlandia, 23 Oktober 2000 ini kesulitan mendapatkan menit tampil di klubnya saat ini, PEC Zwolle. Sosoknya mulai tersingkir dari tim utama sejak awal musim 2024-2025. Musim ini, Eliano hanya tampil delapan kali dari 12 pertandingan Eredivisie 2024-2025 yang telah dijalani PEC Zwolle. Hanya diberi kesempatan 331 menit, Eliano Reijnders bahkan belum mencatatkan gol maupun assist.

Sementara di musim lalu, ia berhasil mencetak tiga gol dan satu assist dalam 2.085 menit bermain (32 pertandingan Eredivisie 2023-2024). Menurunnya performa Eliano Reijnders menjadi salah satu alasan dirinya gagal mendapatkan tempat di Timnas Indonesia.

“Soal Eliano yang gagal masuk skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi dia (Eliano) untuk masuk ke skuad saat ini,” kata Shin Tae-yong saat konferensi pers kelar laga Timnas Indonesia vs Jepang pada Jumat, 15 November 2024.

Halaman:
1 2
      
