Kevin Diks hingga Eliano Reijnders Datang, Calvin Verdonk Soroti Dinamika Pemain Baru di Timnas Indonesia

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berbicara soal dinamika karena banyak pemain baru di Skuad Garuda. Di antaranya, ada Kevin Diks hingga Eliano Reijnders yang sudah mulai gabung ke skuad Timnas Indonesia.

Calvin pun mengatakan penyesuaian dengan pemain baru di Timnas Indonesia berjalan baik. Namun, komunikasi masih harus diperbaiki.

Calvin yang sudah dinaturalisasi sejak Juni 2024 mengatakan para pemain baru ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Meski begitu, pemain NEC Nijmegen ini mengakui, penyesuaian komunikasi dengan pemain baru masih harus dilakukan.

"Itu bagus sih. Saya pikir kami memiliki tim yang bagus. Semua orang membantu satu sama lain. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi ke dalam tim," kata Calvin Verdonk kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (17/11/2024).

"Memang di atas lapangan kadang susah ya (kerap ada miskomunikasi) karena kita tidak sering bersama," sambungnya.