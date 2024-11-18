Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kevin Diks hingga Eliano Reijnders Datang, Calvin Verdonk Soroti Dinamika Pemain Baru di Timnas Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |11:23 WIB
Kevin Diks hingga Eliano Reijnders Datang, Calvin Verdonk Soroti Dinamika Pemain Baru di Timnas Indonesia
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, berbicara soal dinamika karena banyak pemain baru di Skuad Garuda. Di antaranya, ada Kevin Diks hingga Eliano Reijnders yang sudah mulai gabung ke skuad Timnas Indonesia.

Calvin pun mengatakan penyesuaian dengan pemain baru di Timnas Indonesia berjalan baik. Namun, komunikasi masih harus diperbaiki.

Calvin Verdonk

Calvin yang sudah dinaturalisasi sejak Juni 2024 mengatakan para pemain baru ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia. Meski begitu, pemain NEC Nijmegen ini mengakui, penyesuaian komunikasi dengan pemain baru masih harus dilakukan.

"Itu bagus sih. Saya pikir kami memiliki tim yang bagus. Semua orang membantu satu sama lain. Jadi lebih mudah untuk beradaptasi ke dalam tim," kata Calvin Verdonk kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Stadion Madya, Jakarta pada Minggu (17/11/2024).

"Memang di atas lapangan kadang susah ya (kerap ada miskomunikasi) karena kita tidak sering bersama," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/51/1647853/mnc-sports-competition-2025-diharapkan-dapat-memajukan-industri-biliar-tanah-air-sbk.webp
MNC Sports Competition 2025 Diharapkan dapat Memajukan Industri Biliar Tanah Air
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/10/14/cristiano_ronaldo_georgina.jpg
Terungkap! Ini Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement