Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |12:10 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+ akan diulas Okezone. Akankah pasukan Shin Tae-yong mendulang hasil manis?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Memasuki matchday keenam, mereka akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Kemenangan jadi target Timnas Indonesia demi mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup C. Diketahui, skuad Garuda kini masih terpuruk di dasar klasemen dengan 3 poin.

Meski begitu, kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, waspada dengan pelatih anyar Timnas Arab Saudi, Herve Renard. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu merupakan pelatih yang berkualitas.

Herve Renard bahkan membuat kejutan dengan membungkam Timnas Argentina di babak fase grup Piala Dunia 2022. Maarten Paes pun yakin hadirnya Renard akan membangkitkan gairah permainan Arab Saudi.

“Saya rasa Arab Saudi punya banyak pengalaman, kalau tidak salah namanya Herve Renard (pelatih baru),” kata Maarten Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu 17 November 2024.

“Dia pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, jadi dia akan membawa banyak gairah (ke Timnas Arab Saudi). Saya sudah lihat kiprahnya selama bertahun-tahun, dia juga pernah di (Timnas) Maroko untuk Piala Dunia,” sambung Paes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1647945/fifa-libatkan-4-negara-investigasi-dugaan-pemalsuan-dokumen-pemain-naturalisasi-malaysia-qtx.webp
FIFA Libatkan 4 Negara Investigasi Dugaan Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/10/14/cristiano_ronaldo_georgina.jpg
Terungkap! Ini Lokasi Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement