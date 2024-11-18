Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di RCTI+ akan diulas Okezone. Akankah pasukan Shin Tae-yong mendulang hasil manis?

Ya, Timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanannya di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Memasuki matchday keenam, mereka akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Kemenangan jadi target Timnas Indonesia demi mendongkrak posisi di klasemen sementara Grup C. Diketahui, skuad Garuda kini masih terpuruk di dasar klasemen dengan 3 poin.

Meski begitu, kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, waspada dengan pelatih anyar Timnas Arab Saudi, Herve Renard. Pasalnya, pelatih asal Prancis itu merupakan pelatih yang berkualitas.

Herve Renard bahkan membuat kejutan dengan membungkam Timnas Argentina di babak fase grup Piala Dunia 2022. Maarten Paes pun yakin hadirnya Renard akan membangkitkan gairah permainan Arab Saudi.

“Saya rasa Arab Saudi punya banyak pengalaman, kalau tidak salah namanya Herve Renard (pelatih baru),” kata Maarten Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu 17 November 2024.

“Dia pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia, jadi dia akan membawa banyak gairah (ke Timnas Arab Saudi). Saya sudah lihat kiprahnya selama bertahun-tahun, dia juga pernah di (Timnas) Maroko untuk Piala Dunia,” sambung Paes.