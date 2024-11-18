Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas China vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Timnas China akan menjamu Jepang besok malam. (Foto: YouTube/RCTI Sports)

JADWAL siaran langsung Timnas China vs Jepang di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Xiamen Egret Stadium pada Selasa, 19 November 2024 pukul 19.00 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di Soccer Channel.

Timnas China dalam kepercayaan diri tinggi jelang menjamu skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang. Sebab, skuad asuhan Branko Ivankovic ini berhasil memenangkan dua laga terbaru.

(Timnas Bahrain baru menang 1-0 atas China. (Foto: Instagram/@bahrainnt)

Setelah menang 2-1 atas Timnas Indonesia di kandang sendiri, Timnas China menumbangkan tuan rumah Bahrain 0-1. Dua kemenangan itu langsung mendongkrak posisi Timnas China, dari posisi juru kunci ke tangga keempat Grup C.

Jika posisi ini berhasil dipertahankan sampai akhir, China akan lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, berhubung sudah sampai di titik ini, China dijamin enggan membidik finis di peringkat empat.

Target lebih tinggi diyakini dibidik China, yakni finis di posisi dua klasemen Grup C. Jika finis di posisi dua, China otomatis lolos ke Piala Dunia 2026.

Timnas China pun memiliki perolehan angka yang sama dengan Timnas Australia yang menempati posisi dua saat ini. China hanya kalah selisih gol dari skuad Socceroos -julukan Timnas Australia.