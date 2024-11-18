Pesan Menyentuh Justin Hubner Usai Cetak Gol Bunuh Diri di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

JAKARTA - Justin Hubner menuliskan sebuah pesan usai kekalahan Timnas Indonesia dari Timnas Jepang. Ia mengunggah sebuah pesan yang seakan membungkam kritikan dari para warganet usai mencetak gol bunuh diri.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kekalahan telak itu diderita Skuad Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024.

Gol pertama Samurai Biru tercipta lewat gol bunuh diri Hubner di menit 35. Setelah itu, keran gol Jepang dibuka lewat Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan ditutup Yukinari Sugawara (69’).

Hubner yang mencetak gol bunuh diri tampak mendapat kritikan keras dari para warganet. Pemain Wolverhampton U-21 itu pun memberikan respons berkelas untuk membungkam segala kritikan yang datang kepadanya.

“Waspadalah terhadap mereka yang menghilang saat kamu tersandung, tetapi muncul untuk merayakan kesuksesanmu,” tulis Hubner dalam akun Instagramnya @justinhubner5, Minggu (17/11/2024).

Sebenarnya, tak heran jika Hubner menulis pesan seperti itu. Eks pemain Cerezo Osaka tersebut memang terkenal sebagai pemain yang suka frontal.