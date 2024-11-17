Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kiper Jepang Zion Suzuki Bicara Penyelamatan terhadap Peluang Emas Stiker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |13:11 WIB
Kiper Jepang Zion Suzuki Bicara Penyelamatan terhadap Peluang Emas Stiker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen
Zion Suzuki bicara penyelamatan gemilang terhadap peluang emas Ragnar Oratmangoen (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
JAKARTA – Kiper Timnas Jepang, Zion Suzuki, bicara soal penyelamatan terhadap peluang emas striker Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen. Ia mengaku kerap menghadapi situasi serupa di Parma.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Hasil itu terasa sangat bagus buat tim tamu.

Kemenangan itu tak terlepas dari penyelamatan gemilang Suzuki terhadap peluang emas Oratmangoen di awal laga. Kiper Parma itu sukses menahan bola dalam situasi satu lawan satu!

Suzuki pun bercerita soal momen krusial tersebut. Ia mengaku sudah bisa membaca pergerakan Oratmangoen dalam situasi tersebut.

“Ketika lawan (Ragnar) membawa bola ke dalam dan bergerak ke arah dalam, saya merasa saya bisa merebut bola,” ujar Suzuki, dilansir dari Nikkan Sports, Minggu (17/11/2024).

