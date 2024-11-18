Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bawa-Bawa Ragnar Oratmangoen, Kaoru Mitoma Lihat Timnas Jepang Punya Kekurangan Usai Hajar Timnas Indonesia 4-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |02:11 WIB
Bawa-Bawa Ragnar Oratmangoen, Kaoru Mitoma Lihat Timnas Jepang Punya Kekurangan Usai Hajar Timnas Indonesia 4-0
Kaoru Mitoma menilai Timnas Jepang masih punya kekurangan usai menghajar Timnas Indonesia 4-0 (Foto: AFC)
A
A
A

JAKARTA – Kaoru Mitoma melihat Timnas Jepang masih banyak kekurangan meski hajar Timnas Indonesia 4-0. Aspek yang paling disorot olehnya adalah lini pertahanan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Hasil itu terasa sangat bagus buat tim tamu.

Meski menang telak, Mitoma menyorot lemahnya pertahanan Jepang. Hal itu terbukti dengan Timnas Indonesia mendapat peluang emas lewat Ragnar Oratmangoen di awal laga.

"Ketika kami melakukan pressing, mereka meluncurkan bola panjang dan beberapa kali kami tertinggal di ruang kosong, seharusnya kami bisa kebobolan. Itu adalah hal yang perlu diperbaiki,” kata Mitoma, dilansir dari Gekisaka, Senin (18/11/2024).

Pemain berusia 27 tahun itu mengingatkan kepada rekan setimnya untuk tampil lebih solid dalam bertahan. Mitoma juga tak ingin besar kepala meski pun berhasil menang telak atas Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647687/ikut-kejurnas-pobsi-2025-marlando-sihombing-bidik-emas-biliar-di-sea-games-2025-bms.webp
Ikut Kejurnas POBSI 2025, Marlando Sihombing Bidik Emas Biliar di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/liliana_tanoesoedibjo.jpg
MNC Sports Competition 2025 Bergulir! Turnamen Pendongkrak Industri Biliar Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement