Bawa-Bawa Ragnar Oratmangoen, Kaoru Mitoma Lihat Timnas Jepang Punya Kekurangan Usai Hajar Timnas Indonesia 4-0

Kaoru Mitoma menilai Timnas Jepang masih punya kekurangan usai menghajar Timnas Indonesia 4-0 (Foto: AFC)

JAKARTA – Kaoru Mitoma melihat Timnas Jepang masih banyak kekurangan meski hajar Timnas Indonesia 4-0. Aspek yang paling disorot olehnya adalah lini pertahanan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Hasil itu terasa sangat bagus buat tim tamu.

Meski menang telak, Mitoma menyorot lemahnya pertahanan Jepang. Hal itu terbukti dengan Timnas Indonesia mendapat peluang emas lewat Ragnar Oratmangoen di awal laga.

"Ketika kami melakukan pressing, mereka meluncurkan bola panjang dan beberapa kali kami tertinggal di ruang kosong, seharusnya kami bisa kebobolan. Itu adalah hal yang perlu diperbaiki,” kata Mitoma, dilansir dari Gekisaka, Senin (18/11/2024).

Pemain berusia 27 tahun itu mengingatkan kepada rekan setimnya untuk tampil lebih solid dalam bertahan. Mitoma juga tak ingin besar kepala meski pun berhasil menang telak atas Timnas Indonesia.