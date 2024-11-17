Timnas Indonesia Imbangi Arab Saudi di Riyadh, Maarten Paes Ingin Menang saat Jadi Tuan Rumah

Maarten Paes ingin Timnas Indonesia menang saat menjamu Arab Saudi di Jakarta (Foto: Instagram/@maartenpaes)

JAKARTA - Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, menebar ancaman jelang laga kontra Timnas Arab Saudi dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, saat ini Skuad Garuda tidak hanya ingin bermain baik saja melainkan bertekad untuk meraih poin penuh.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa 19 November 2024. Sayangnya, Tim Merah Putih tak punya modal yang bagus menatap laga itu setelah menelan kekalahan telak 0-4 dari Timnas Jepang.

Akan tetapi, Timnas Indonesia mampu mengejutkan Arab Saudi di matchday pertama dengan menahan imbang 1-1 di Riyadh. Paes menilai, kejutan itu merupakan bukti timnya tak bisa dipandang sebelah mata.

“Kami sudah menunjukkan kepada mereka (Arab Saudi), kami mampu melawan mereka, menciptakan peluang, bertahan dengan baik,” kata Paes beberapa hari lalu di acara PSSI Media Day, dikutip Minggu (17/11/2024).

Kiper FC Dallas itu menekankan, Timnas Indonesia akan berupaya memainkan permainan terbaiknya. Bahkan lebih dari itu, ia ingin timnya meraup poin penuh!

“Dan sekarang kami ingin mengulang hal itu demi meraih kemenangan, bukan sekadar bermain dengan baik,” tutur Paes.