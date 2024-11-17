Hasil Timnas Thailand vs Laos di Laga Uji Coba: Ditahan 1-1, Gajah Perang Lagi-Lagi Gagal Menang

PATHUM THANI – Tim Nasional (Timnas) Thailand ditahan Laos di laga uji coba pada Minggu (17/11/2024) malam WIB. Bermain di Thammasat Stadium, Pathum Thani, Thailand, tim berjuluk Gajah Perang itu tepatnya tertahan 1-1 oleh tim tamu.

Thailand sejatinya unggul lebih dulu lewat gol Seksan Ratree di menit 60. Namun, Laos berhasil menyamakan kedudukan pada menit 69 berkat aksi Bounphachan Bounkong.

Setelahnya tak ada lagi gol, Thailand harus puas ditahan 1-1 oleh Laos. Hasil imbang itu jelas cukup mengecewakan untuk Timnas Thailand.

Sebab itu berarti sudah dua laga beruntun Timnas Thailand tak pernah menang. Beberapa hari lalu, tepatnya pada Kamis 14 November 2024, Thailand sudah ditahan lebih dulu oleh Lebanon dengan skor 0-0.

Padahal dari segi permainan, Timnas Thailand tampil apik di hadapan pendukung mereka sendiri. Nyaris 80 persen penguasaan bola dikuasai tim berjuluk Gajah Perang tersebut.

Peluang yang diciptakan Thailand juga banyak, 19 tembakan dan enam tepat ke gawang. Namun, pertahanan Laos begitu ketat sehingga Thailand dibuat frustrasi hingga baru bisa mampu mencetak gol di menit 60.