Rekor Pertemuan Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Garuda Tak Pernah Menang Lawan Green Falcons

Suasana laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday pertama Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)

REKOR pertemuan Timnas Indonesia vs Arab Saudi menarik untuk diketahui karena kedua tim akan saling berjumpa lagi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa 19 November 2024. Kabar buruknya, dari 13 pertemuan yang sudah berlangsung, Garuda tercatat belum pernah menang saat berjumpa tim berjuluk Green Falcons tersebut.

Timnas Indonesia vs Arab Saudi yang akan berlangsung di SUGBK itu merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut merupakan pertemuan ke-14 diantara kedua tim.

Seperti yang sudah dikatakan di atas, sayangnya dari 13 pertemuan sebelumnya Timnas Indonesia belum pernah menang. Pencapaian terbaik yang diraih Garuda adalah menahan Arab Saudi.

Termasuk saat pertemuan pertama kedua tim di Grup C babak ketiga Kualifkasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 6 September 2024. Timnas Indonesia kala itu bermain di kandang Arab Saudi pada matchday pertama Grup C dan hasilnya imbang 1-1.

Bermain di kandang lawan dan sukses meraih satu poin jelas merupakan hasil yang apik. Apalagi mengingat lawan yang dihadapi Timnas Indonesia adalah salah satu tim terkuat di Asia.

Kini giliran Timnas Indonesia yang bakal menjamu Arab Saudi di kandang sendiri. Tentu harapannya SUGBK dapat membantu para pemain Timnas Indonesia untuk menang.

Jika menang, hasil itu tak hanya menjadi kemenangan pertama Timnas Indonesia atas Arab Saudi, tetapi juga membuat kans Garuda ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Saat ini pasukan Shin Tae-yong memang membutuhkan kemenangan.