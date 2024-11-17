Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Luna Bijl sang Pacar Maarten Paes Tiba di Tanah Air, Siap Dukung Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |16:25 WIB
Luna Bijl sang Pacar Maarten Paes Tiba di Tanah Air, Siap Dukung Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi!
Maarten Paes bersama sang kekasih, Luna Bijl. (Foto: Instagram/lunabijl)
A
A
A

KEKASIH Maarten Paes, Luna Bijl, telah tiba di Tanah Air untuk mendukung Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Kehadirannya di Jakarta pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia, hal itu dapat dilihat dari akun media sosial pribadinya, @lunabijl.

Luna Bijl memang sudah lama ditunggu oleh pendukung Garuda untuk datang ke Indonesia. Ia pun baru bisa hadir mendukung Paes untuk membela Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024.

Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi adalah matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut sangat penting dimenangkan oleh Garuda karena akan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Karena itu, setiap dukungan sangat diperlukan. Tak heran Luna Bijl pun hadir langsung ke Indonesia untuk mendukung pacarnya, Maarten Paes yang akan kembali tampil pada saat melawan Arab Saudi.

Luna Bijl di Indonesia

Kehadiran sang kekasih diharapkan dapat meningkatkan mental kiper FC Dallas tersebut. Maklum saja, gawang Paes baru saja dibobol empat kali oleh Timnas Jepang saat Garuda kalah 0-4 di SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 lalu.

Kekalahan di matchdaya kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu jelas menjadi hal yang menyakitkan untuk Paes. Apalagi itu adalah laga kedua Paes di SUGBK.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647475/mnc-bank-pertahankan-gelar-juara-usai-bungkam-lido-di-final-badminton-mnc-sports-competition-2025-mjz.webp
MNC Bank Pertahankan Gelar Juara Usai Bungkam Lido di Final Badminton MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/winger_persib_bandung_beckham_putra_nugraha.jpg
Diganjar Kartu Merah, Beckham Putra Bidik Pelampiasan saat Persib Lawan Lion City Sailors
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement