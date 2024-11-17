Luna Bijl sang Pacar Maarten Paes Tiba di Tanah Air, Siap Dukung Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi!

KEKASIH Maarten Paes, Luna Bijl, telah tiba di Tanah Air untuk mendukung Timnas Indonesia vs Arab Saudi. Kehadirannya di Jakarta pun disambut baik oleh masyarakat Indonesia, hal itu dapat dilihat dari akun media sosial pribadinya, @lunabijl.

Luna Bijl memang sudah lama ditunggu oleh pendukung Garuda untuk datang ke Indonesia. Ia pun baru bisa hadir mendukung Paes untuk membela Timnas Indonesia di laga kontra Arab Saudi yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024.

Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi adalah matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut sangat penting dimenangkan oleh Garuda karena akan membuka peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026.

Karena itu, setiap dukungan sangat diperlukan. Tak heran Luna Bijl pun hadir langsung ke Indonesia untuk mendukung pacarnya, Maarten Paes yang akan kembali tampil pada saat melawan Arab Saudi.

Kehadiran sang kekasih diharapkan dapat meningkatkan mental kiper FC Dallas tersebut. Maklum saja, gawang Paes baru saja dibobol empat kali oleh Timnas Jepang saat Garuda kalah 0-4 di SUGBK, pada Jumat 15 November 2024 lalu.

Kekalahan di matchdaya kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu jelas menjadi hal yang menyakitkan untuk Paes. Apalagi itu adalah laga kedua Paes di SUGBK.