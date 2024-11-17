Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Asing Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Cuma 16 Persen

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |15:02 WIB
Media Asing Sebut Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Cuma 16 Persen
Timnas Indonesia diprediksi kemungkinan besar berakhir di peringkat kelima atau keenam di klasemen akhir Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

MEDIA asing, Footy Rankings memprediksikan peluang Timnas Indonesia lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Cuma 16 persen saja! Menurut akun yang kerap membahas ranking FIFA tersebut, kemungkinan besar skuad Garuda akan finis di peringkat kelima atau keenam pada Grup C.

Seperti yang diketahui, saat ini Timnas Indonesia tengah berjuang di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Garuda tergabung dengan tim-tim kuat di Grup C, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain.

Untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, maka Timnas Indonesia harus finis di posisi dua besar. Masalahnya, Footy Rankings merasa hanya 0,5 persen saja Timnas Indonesia mampu menempati posisi dua besar.

Lalu untuk melanjutkan perjuangan ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, maka Timnas Indonesia wajib finis ketiga atau keempat. Untuk dua posisi itu, Footy Rankings menilai peluang Timnas Indonesia mewujudkannya hanyalah 16 persen saja.

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

Menurut Footy Rankings, 84 persen Timnas Indonesia pasti finis di posisi kelima atau keenam. Tentunya prediksi itu melihat berdasarkan pencapaian semua tim hingga babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia telah memainkan matchday kelima.

“Setelah hasil dari Babak Kualifikasi Piala Dunia 3 di AFC, kami melakukan simulasi bagaimana setiap tim akan finis di grup mereka. Dari simulasi kami: Iran, Korea Selatan, dan Jepang > 99% lolos ke Piala Dunia 2026,” bunyi cuitan Footy Ranking di akun X resmi mereka, @FootyRankings, dikutip Minggu (17/11/2024).

Sebagai informasi, Timnas Indonesia sendiri saat ini memang berada di dasar klasemen Grup C alias di peringkat keenam. Pasukan Shin Tae-yong berada di posisi juru kunci setelah hanya bisa mengoleksi 3 poin, hasil dari tiga imbang dan dua kekalahan.

