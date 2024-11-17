JAKARTA – TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON) merupakan turnamen sepak bola antar negara Afrika yang diadakan setiap dua tahun sekali oleh Confederation of African Football (CAF). Pertandingan dari berbagai tim nasional Afrika ini akan tersaji melalui channel beIN Sports di Vision+ dan dapat disaksikan dengan klik di sini.
Kompetisi ini merupakan salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, menyatukan tim tim nasional terbaik dari seluruh Afrika untuk memperebutkan gelar juara benua. Edisi 2025 akan menjadi turnamen ke-35 dan diharapkan menyajikan aksi-aksi seru dari pemain-pemain kelas dunia dengan Maroko sebagai tuan rumah.
Simak jadwal nonton berikut:
● Minggu, 17 November 2024
Algeria vs Liberia | 22:45 WIB
● Senin, 18 November 2024
Sudan vs Angola | 22:45 WIB
● Selasa, 19 November 2024
Morocco vs Lesotho | 01:45 WIB
Cameroon vs Zimbabwe | 19:45 WIB
Ivory Coast vs Chad | 22:45 WIB
● Rabu, 20 November 2024
Senegal vs Burundi | 01:45 WIB
Egypt vs Botswana (DELAY) | 06:00 WIB