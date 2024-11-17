Link Live Streaming Turnamen Sepakbola Terbesar Afrika, TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON) di Vision+

JAKARTA – TotalEnergies Africa Cup of Nations (AFCON) merupakan turnamen sepak bola antar negara Afrika yang diadakan setiap dua tahun sekali oleh Confederation of African Football (CAF). Pertandingan dari berbagai tim nasional Afrika ini akan tersaji melalui channel beIN Sports di Vision+ dan dapat disaksikan dengan klik di sini.

Kompetisi ini merupakan salah satu turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia, menyatukan tim tim nasional terbaik dari seluruh Afrika untuk memperebutkan gelar juara benua. Edisi 2025 akan menjadi turnamen ke-35 dan diharapkan menyajikan aksi-aksi seru dari pemain-pemain kelas dunia dengan Maroko sebagai tuan rumah.

Simak jadwal nonton berikut:

● Minggu, 17 November 2024

Algeria vs Liberia | 22:45 WIB

● Senin, 18 November 2024

Sudan vs Angola | 22:45 WIB

● Selasa, 19 November 2024

Morocco vs Lesotho | 01:45 WIB

Cameroon vs Zimbabwe | 19:45 WIB

Ivory Coast vs Chad | 22:45 WIB

● Rabu, 20 November 2024

Senegal vs Burundi | 01:45 WIB

Egypt vs Botswana (DELAY) | 06:00 WIB