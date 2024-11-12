Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

12 Pemain yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Penyerang Ganas asal Afrika!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |21:47 WIB
12 Pemain yang Dipanggil Shin Tae-yong untuk Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Nomor 1 Penyerang Ganas asal Afrika!
Shin Tae-yong panggil 12 pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
SEBANYAK 12 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong rencananya memanggil 33 pemain yang dipersiapkan memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Shin Tae-yong mengonfirmasi pemain-pemain yang dipanggil merupakan pesepakbola yang berusia di bawah 22 tahun. Pemain-pemain ini diproyeksikan membela Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 dan SEA Games 2025.

Dari 33 pemain yang akan dipanggil, 12 di antaranya sudah dibocorkan masing-masing klub. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 12 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024:

12. Erlangga Setyo (PSPS Riau)

Erlangga Setyo

Erlangga Setyo dikenal sebagai penjaga gawang yang memiliki tinggi badan jauh di atas rata-rata orang Indonesia, yakni 196 sentimeter. Dari tiga laga bersama PSPS Riau di Liga 2 2024-2025, Erlangga Setyo mencatatkan dua clean sheet dan baru kemasukan dua gol.

11. Cahya Supriadi (Bekasi City FC)

Cahya Supriadi

Cahya Supriadi tampil prima bersama klub Liga 2, Bekasi City. Dari delapan penampilan, eks kiper Persija Jakarta ini hanya kemasukan empat kali. Alhasil, Cahya Supriadi berpeluang kembali menjadi kiper andalan Shin Tae-yong layaknya saat memperkuat Timnas Indonesia U-20.

10. Alfriyanto Nico (Dewa United)

Alfriyanto Nico

Alfriyanto Nico sempat diandalkan Shin Tae-yong saat membesut Timnas Indonesia U-19/U-20 pada 2022-2023. Saat ini, Nico Alfriyanto berstatus pemain Persija Jakarta yang tengah dipinjamkan ke klub Liga 1 2024-2025, Dewa United. Dari enam laga Liga 1 bersama Dewa United, Nico Alfriyanto belum mencetak gol maupun assist.

9. Zanadin Fariz (Persis Solo)

Zanadin Fariz

Jika saja tidak mengalami cedera parah pada 2023, Zanadin Fariz mungkin sudah mencicipi caps bersama Timnas Indonesia senior. Musim ini bersama Persis Solo, gelandang flamboyan ini telah empat kali tampil di Liga 1.

Halaman:
1 2 3
      
