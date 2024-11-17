Greg Nwokolo Ngamuk Timnas Indonesia Tak Turunkan Skuad Utama di Piala AFF 2024: Bagaimana Mau Target Piala Dunia kalau AFF Saja Tak Pernah Juara?

GREG Nwokolo ngamuk Timnas Indonesia tak turunkan skuad utama di Piala AFF 2024. Ia heran bagaimana bisa Skuad Garuda menargetkan lolos Piala Dunia jika juara AFF saja tidak pernah!

Timnas Indonesia memutuskan menurunkan tim U-22 pada ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 (Piala AFF 2024). Sebab, tim itu hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025.

Pro kontra terjadi atas keputusan itu. Mereka yang mendukung, beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. Sebab, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sementara, mereka yang menentang, menyebut Piala AFF harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangi. Sebab, Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar pada 1996.

Greg menyayangkan keputusan untuk menurunkan tim U-22 di Piala AFF 2024. Menurutnya, mustahil menargetkan lolos Piala Dunia tetapi tak pernah menjadi juara di level regional.

“Pemain yang dinaturalisasi sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan (Piala AFF). Jangan menaturalisasi sudah sebanyak ini terus kita bilang AFF itu enggak penting,” kata Greg dalam Program Dua Sisi TVOne, dikutip Minggu (17/11/2024).