Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Greg Nwokolo Ngamuk Timnas Indonesia Tak Turunkan Skuad Utama di Piala AFF 2024: Bagaimana Mau Target Piala Dunia kalau AFF Saja Tak Pernah Juara?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |09:10 WIB
Greg Nwokolo Ngamuk Timnas Indonesia Tak Turunkan Skuad Utama di Piala AFF 2024: Bagaimana Mau Target Piala Dunia kalau AFF Saja Tak Pernah Juara?
Greg Nwokolo ngamuk Timnas Indonesia turunkan skuad U-22 di Piala AFF 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

GREG Nwokolo ngamuk Timnas Indonesia tak turunkan skuad utama di Piala AFF 2024. Ia heran bagaimana bisa Skuad Garuda menargetkan lolos Piala Dunia jika juara AFF saja tidak pernah!

Timnas Indonesia memutuskan menurunkan tim U-22 pada ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 (Piala AFF 2024). Sebab, tim itu hendak dimatangkan untuk SEA Games 2025.

Piala AFF

Pro kontra terjadi atas keputusan itu. Mereka yang mendukung, beralasan Piala AFF seharusnya tidak lagi jadi prioritas. Sebab, Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sementara, mereka yang menentang, menyebut Piala AFF harusnya menjadi salah satu target untuk dimenangi. Sebab, Indonesia memang tak pernah juara sejak turnamen ini digelar pada 1996.

Greg menyayangkan keputusan untuk menurunkan tim U-22 di Piala AFF 2024. Menurutnya, mustahil menargetkan lolos Piala Dunia tetapi tak pernah menjadi juara di level regional.

“Pemain yang dinaturalisasi sekarang, ada baiknya mereka juga diturunkan (Piala AFF). Jangan menaturalisasi sudah sebanyak ini terus kita bilang AFF itu enggak penting,” kata Greg dalam Program Dua Sisi TVOne, dikutip Minggu (17/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101982/segini-harga-pasaran-nguyen-xuan-son-pemain-naturalisasi-vietnam-yang-tampil-gacor-di-piala-aff-2024-ueKvwgXhtK.jpg
Segini Harga Pasaran Nguyen Xuan Son, Pemain Naturalisasi Vietnam yang Tampil Gacor di Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101712/kutukan-bek-kontroversial-jonathan-khemdee-berlanjut-di-piala-aff-2024-timnas-thailand-selalu-kalah-di-final-rlWiO1CY41.jpg
Kutukan Bek Kontroversial Jonathan Khemdee Berlanjut di Piala AFF 2024, Timnas Thailand Selalu Kalah di Final!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/51/3101699/gacor-bomber-vietnam-nguyen-xuan-son-jadi-pemain-terbaik-dan-top-skor-piala-aff-2024-8QRROZdO8W.jpg
Gacor, Bomber Vietnam Nguyen Xuan Son Jadi Pemain Terbaik dan Top Skor Piala AFF 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/05/51/3101646/hasil-timnas-thailand-vs-vietnam-di-leg-ii-final-piala-aff-2024-menang-dramatis-3-2-golden-star-warriors-juara-SAERJBdNx5.jpg
Hasil Timnas Thailand vs Vietnam di Leg II Final Piala AFF 2024: Menang Dramatis 3-2, Golden Star Warriors Juara
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/50/1647275/devin-haney-juara-dunia-3-divisi-usai-menang-angka-mutlak-lawan-brian-norman-adg.webp
Devin Haney Juara Dunia 3 Divisi usai Menang Angka Mutlak Lawan Brian Norman
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/21/menpora_erick_thohir.jpg
Indonesia Tuan Rumah FIFA Series 2026! Erick Thohir: Kesempatan Naik Level
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement