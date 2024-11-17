Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Debut di Timnas Indonesia Berakhir Cedera dan Kalah, Kevin Diks: Terasa Pahit

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |08:43 WIB
Debut di Timnas Indonesia Berakhir Cedera dan Kalah, Kevin Diks: Terasa Pahit
Kevin Diks bercerita soal debutnya di Timnas Indonesia yang berakhir dengan kekalahan (Foto: Instagram/@kevindiks2)
A
A
A

JAKARTA – Kevin Diks harus rela melihat debutnya di Timnas Indonesia berakhir dengan cedera dan kekalahan 0-4 dari Timnas Jepang. Ia mengaku hal itu meninggalkan rasa pahit di tengah momen manis.

Diks tampil sebagai starter dalam laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Namun, ia diganti pada menit ke-41.

Kevin Diks

Hal itu terjadi setelah Diks berbenturan dengan Kaoru Mitoma. Lututnya terpaksa dibebat oleh tim medis yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres atau cedera.

Ditambah lagi, Timnas Indonesia menelan kekalahan telak dari Jepang 0-4 dalam laga tersebut. Usai pertandingan, Diks merefleksikan perasaannya melalui akun X pribadinya @KevinDiks_.

“Emosi campur aduk kemarin. Debut untuk negara saya adalah mimpi yang jadi kenyataan, tetapi cedera dan hasilnya meninggalkan rasa pahit,” tulis Diks dikutip dari akun X pribadinya, Sabtu (16/11/2024).

Terlepas dari itu, bek FC Copenhagen tersebut berterima kasih kepada para suporter Timnas Indonesia karena telah mendukungnya. Ia merasa senang karena dukungan ini merupakan hal yang positif untuknya dan Skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
