5 Pemain Keturunan yang Dijagokan Jalani Proses Naturalisasi Setelah Ole Romeny, Nomor 1 Sudah Urus Berkas

Lima pemain keturunan Indonesia ini dijagokan menjalani proses naturalisasi setelah Ole Romeny (Foto: Instagram/@oleromeny)

BERIKUT lima pemain keturunan yang dijagokan menjalani proses naturalisasi setelah Ole Romeny. Salah satunya bahkan sudah mengurus berkas.

Romeny segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Diperkirakan, ia akan debut pada pertandingan melawan Timnas Australia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret 2025.

Lalu, siapa saja lima pemain keturunan yang dijagokan menjalani proses naturalisasi berikutnya? Simak ulasan berikut ini.

5. Pascal Struijk





Bek Leeds United ini memang memiliki darah Indonesia. Namun, Struijk hingga saat ini belum menyatakan minat berkostum Merah Putih.

Pesepakbola berusia 25 tahun itu juga tak kunjung mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda mau pun Belgia. Alhasil, Struijk masih sangat bisa untuk dinaturalisasi menjadi WNI.

4. Miliano Jonathans





Pesepakbola Vitesse Arnhem ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Ia diyakini merupakan keturunan marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda yang menghuni Kota Depok di masa lampau.

Sang gelandang diketahui masih berusia 20 tahun. Keluarga disebut-sebut mendukung penuh bila Jonathans bersedia dinaturalisasi menjadi WNI.