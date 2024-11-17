Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain Keturunan yang Dijagokan Jalani Proses Naturalisasi Setelah Ole Romeny, Nomor 1 Sudah Urus Berkas

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |05:41 WIB
5 Pemain Keturunan yang Dijagokan Jalani Proses Naturalisasi Setelah Ole Romeny, Nomor 1 Sudah Urus Berkas
Lima pemain keturunan Indonesia ini dijagokan menjalani proses naturalisasi setelah Ole Romeny (Foto: Instagram/@oleromeny)
A
A
A

BERIKUT lima pemain keturunan yang dijagokan menjalani proses naturalisasi setelah Ole Romeny. Salah satunya bahkan sudah mengurus berkas.

Romeny segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Diperkirakan, ia akan debut pada pertandingan melawan Timnas Australia untuk Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Maret 2025.

Ole Romeny

Lalu, siapa saja lima pemain keturunan yang dijagokan menjalani proses naturalisasi berikutnya? Simak ulasan berikut ini.

5 Pemain Keturunan yang Dijagokan Jalani Proses Naturalisasi Setelah Ole Romeny

5. Pascal Struijk

Pascal Struijk

Bek Leeds United ini memang memiliki darah Indonesia. Namun, Struijk hingga saat ini belum menyatakan minat berkostum Merah Putih.

Pesepakbola berusia 25 tahun itu juga tak kunjung mendapatkan panggilan dari Timnas Belanda mau pun Belgia. Alhasil, Struijk masih sangat bisa untuk dinaturalisasi menjadi WNI.

4. Miliano Jonathans

Miliano Jonathans

Pesepakbola Vitesse Arnhem ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Ia diyakini merupakan keturunan marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda yang menghuni Kota Depok di masa lampau.

Sang gelandang diketahui masih berusia 20 tahun. Keluarga disebut-sebut mendukung penuh bila Jonathans bersedia dinaturalisasi menjadi WNI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185255/simak_hasil_dua_laga_kualifikasi_piala_asia_u_17_2026-x65C_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Asia U-17 2026: Vietnam Gilas Singapura 6-0, Malaysia Cukur Kepulauan Mariana Utara 13-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184991/kevin_diks_ternyata_menjadikan_dani_alves_sebagai_panutan-nwjI_large.jpg
Alasan Pemain Timnas Indonesia Kevin Diks Jadikan Dani Alves Panutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185013/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_washington_spirit_vs_gotham_fc_di_nwsl_2025_2026-1hyN_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC di NWSL 2025-2026, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184966/timur_kapadze-GH8L_large.jpg
Penampakan Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Salat Jumat di Masjid Istiqlal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647343/blacksteel-fc-papua-kalahkan-halus-fc-jakarta-30-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-peo.webp
Blacksteel FC Papua Kalahkan Halus FC Jakarta 3â0 pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/bintang_timur_surabaya.jpg
Hasil Super League: Bintang Timur Surabaya Pesta Gol 13-0 ke Gawang Raybit FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement