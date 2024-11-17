Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dibantai Jepang 0-4, Timnas Indonesia Diminta Warganet Bangkit Lawan Arab Saudi

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |04:42 WIB
Dibantai Jepang 0-4, Timnas Indonesia Diminta Warganet Bangkit Lawan Arab Saudi
Timnas Indonesia diminta bangkit saat melawan Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

WARGANET ramai-ramai meminta Timnas Indonesia bangkit melawan Timnas Arab Saudi. Sebab, kekalahan melawan Timnas Jepang sudah selayaknya dilupakan.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Koki Ogawa merepotkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Meski kalah, netizen menganggap Timnas Indonesia sudah memberikan perjuangan terbaik. Mereka meminta hasil minor ini menjadi evaluasi untuk laga selanjutnya.

 BACA JUGA:

"Jangan ada yang menghujat karena hasil akhir. Jepang beda level sama kita. Kita masih kurang di finishing, dan ketenangan di lini belakang yang kali ini kecolongan banyak," tulis akun @kang***** dikutip dari kolom komentar akun X @TimnasIndonesia, Minggu (17/11/2024).

"Bangkit Garuda. Lawan Arab Saudi harus menang berapa pun skornya," tambahnya.

