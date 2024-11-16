Respons Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes Usai Kalah Telak dari Jepang

Jay Idzes memberikan respons berkelas usai Timnas Indonesia kalah telak dari Timnas Jepang 0-4 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, memberi respons berkelas usai kalah telak 0-4 dari Timnas Jepang. Ia ingin segenap tim bangkit dari hasil buruk itu.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Ini merupakan kekalahan pertama yang diderita Idzes selaku kapten.

Bek Venezia FC itu menyatakan hasil timnya melawan Jepang tidak sesuai target karena ingin meraih poin. Namun, ia pastikan Timnas Indonesia tidak akan berlarut dengan hasil itu.

"Tentu kami sangat kecewa setelah menghadapi lawan yang begitu kuat ini. Kami harus segera bangkit," kata Idzes usai laga, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Pemain berusia 24 tahun itu menjelaskan timnya segera berbenah diri agar lebih baik saat menjamu Timnas Arab Saudi. Menurutnya, pelatih Shin Tae-yong pasti sudah punya catatan yang harus diperbaiki.