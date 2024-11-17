Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bertekad Bangkit, Timnas Indonesia Butuh Dukungan Suporter Lawan Arab Saudi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |02:33 WIB
Bertekad Bangkit, Timnas Indonesia Butuh Dukungan Suporter Lawan Arab Saudi
Timnas Indonesia perlu dukungan suporter saat melawan Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Jordi Amat menyebut Timnas Indonesia butuh dukungan luar biasa saat melawan Timnas Arab Saudi. Sebab, skuad Garuda ingin bangkit dari kekalahan melawan Timnas Jepang.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Jordi mengatakan Timnas Indonesia tidak boleh hilang poin saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, timnya butuh poin untuk menjaga asa dapat lolos ke Piala Dunia 2026.

"Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting. Jadi, kami harus menampilkan permainan terbaik," kata Jordi, dikutip Minggu (17/11/2024).

"Kami butuh suporter di belakang dan memberikan dukungan sehingga bisa menang," tambah pria berdarah Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647265/hasil-liga-futsal-profesional-20252026-kuda-laut-nusantara-bungkam-cosmo-jne-kiz.webp
Hasil Liga Futsal Profesional 2025/2026: Kuda Laut Nusantara Bungkam Cosmo JNE
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/putri_kw.jpg
Putri KW Ditumbangkan An Se-young di Final Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement