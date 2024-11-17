Bertekad Bangkit, Timnas Indonesia Butuh Dukungan Suporter Lawan Arab Saudi

Timnas Indonesia perlu dukungan suporter saat melawan Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Jordi Amat menyebut Timnas Indonesia butuh dukungan luar biasa saat melawan Timnas Arab Saudi. Sebab, skuad Garuda ingin bangkit dari kekalahan melawan Timnas Jepang.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Jordi mengatakan Timnas Indonesia tidak boleh hilang poin saat melawan Arab Saudi. Pasalnya, timnya butuh poin untuk menjaga asa dapat lolos ke Piala Dunia 2026.

"Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting. Jadi, kami harus menampilkan permainan terbaik," kata Jordi, dikutip Minggu (17/11/2024).

"Kami butuh suporter di belakang dan memberikan dukungan sehingga bisa menang," tambah pria berdarah Spanyol itu.