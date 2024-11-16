Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Tepatnya, duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi akan tersaji dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia siap bangkit di laga tersebut usai mendapat kekalahan telak dari Jepang. Diketahui, di matchday keempat Grup C, skuad Garuda kena bantai 0-4 saat menjamu Jepang di SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Penggawa Timnas Indonesia, Yakob Sayuri, mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin saat melawan Jepang. Tetapi, dia pun ogah meratapi lama-lama hasil minor itu karena harus bersiap memberikan yang terbaik lagi untuk melawan Arab Saudi.

"Saya rasa tadi teman-teman sudah berusaha menunjukkan yang terbaik,” kata Yakob usai pertandingan, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Saya rasa pasti (mungkin) apa kekurangan kami tadi di pertandingan ini, mungkin di pertandingan berikutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” sambung pemain berusia 27 tahun itu.

"Kemarin kami fokusnya ke pertandingan lawan Jepang dan untuk Arab Saudi. Ke depan mungkin bisa alihkan fokus kami ke Arab Saudi karena itu penting untuk mendapatkan hasil terbaik,” terang Yakob.