Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |17:44 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone. Laga seru itu akan digelar pada malam hari.

Tepatnya, duel Timnas Indonesia vs Arab Saudi akan tersaji dalam matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia

Timnas Indonesia siap bangkit di laga tersebut usai mendapat kekalahan telak dari Jepang. Diketahui, di matchday keempat Grup C, skuad Garuda kena bantai 0-4 saat menjamu Jepang di SUGBK, Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Penggawa Timnas Indonesia, Yakob Sayuri, mengatakan seluruh pemain Timnas Indonesia telah berusaha semaksimal mungkin saat melawan Jepang. Tetapi, dia pun ogah meratapi lama-lama hasil minor itu karena harus bersiap memberikan yang terbaik lagi untuk melawan Arab Saudi.

"Saya rasa tadi teman-teman sudah berusaha menunjukkan yang terbaik,” kata Yakob usai pertandingan, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Saya rasa pasti (mungkin) apa kekurangan kami tadi di pertandingan ini, mungkin di pertandingan berikutnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik,” sambung pemain berusia 27 tahun itu.

"Kemarin kami fokusnya ke pertandingan lawan Jepang dan untuk Arab Saudi. Ke depan mungkin bisa alihkan fokus kami ke Arab Saudi karena itu penting untuk mendapatkan hasil terbaik,” terang Yakob.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/51/3185298/timur_kapadze-mGSW_large.jpg
Media Uzbekistan Bikin Heboh Sebut Timur Kapadze Hampir Pasti Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185213/timur_kapadze-H46i_large.jpg
Masuk Bursa Calon Pelatih Timnas Indonesia, Timur Kapadze Ungkap Filosofi Taktiknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/22/11/1647089/hasil-liga-inggris-chelsea-ancam-posisi-arsenal-usai-hancurkan-burnley-20-ror.webp
Hasil Liga Inggris: Chelsea Ancam Posisi Arsenal usai Hancurkan Burnley 2-0
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_oxford_united_ole_romeny.jpg
Media Inggris Yakin Ole Romeny Bisa Jadi Pembeda di Oxford United usai Pulih dari Cedera
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement