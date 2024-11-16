Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Senangnya JFA Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang Berlangsung Aman, Sampai Lempar Pujian!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |12:04 WIB
Senangnya JFA Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang Berlangsung Aman, Sampai Lempar Pujian!
JFA mengapresiasi laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang berlangsung aman (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
TOKYO – JFA (PSSI-nya Jepang) senang betul laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang berlangsung aman. Mereka lalu melempar pujian dan apresiasi kepada tuan rumah.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

JFA mengapresiasi PSSI (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Duel itu berlangsung aman dan menarik dari awal hingga usai.

JFA pun mengunggah aksi koreografi dari suporter Timnas Indonesia yang menghadirkan karakter film ikonik Jepang, Godzilla, yang sedang dihajar oleh karakter pahlawan lokal Indonesia, Gundala Putra Petir. Postingan itu sudah disukai 11 ribu pengguna Instagram.

"Hormat untuk Indonesia," tulis JFA dilaman Instagram-nya @japanfootballassociation.

Dalam laga itu juga turut hadir suporter Skuad Samurai Biru yang memenuhi tribun timur stadion. Kabarnya, dalam laga itu ada sekira 4 ribu pendukung tim tamu.

