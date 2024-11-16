Timnas Indonesia Naik ke Posisi 3 Klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Lawan Arab Saudi, Ini Syaratnya!

Timnas Indonesia bisa naik ke posisi 3 Grup C jika menang atas Arab Saudi. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

TIMNAS Indonesia berpotensi naik ke posisi 3 klasemen Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelar melawan Arab Saudi pada Selasa, 19 November 2024 malam WIB. Jika kondisi di atas bisa terjadi, Timnas Indonesia mesti melewati tiga syarat.

Syarat pertama, Timnas Indonesia wajib menang dengan selisih dua gol saat menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Tak mudah memang menang selisih dua gol atas Arab Saudi, namun tak ada yang mustahil di sepakbola.

(Timnas Indonesia baru saja kalah 0-4 dari Jepang. (Foto: Aldi Chandra/MPI)

Tambahan motivasi dari sekira 70.000 suporter yang memadati SUGBK bisa membantu Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan merealisasikan hal di atas. Syarat kedua, di laga lain Grup C yang mempertemukan China vs Jepang qajib dimenangkan skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang.

Benar, China dalam kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan dua laga terkini Grup C. Namun, Jepang berada di level berbeda sehingga peluang memenangkan pertandingan sangat besar.

Satu lagi, Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain Grup C yang mempertemukan Bahrain vs Australia berakhir tanpa pemenang alias imbang. Jika kondisi di atas terjadi, Jepang akan berada di puncak klasemen Grup C dengan 16 angka.

Menyusul di posisi dua ada Australia dengan tujuh angka. Kemudian, berturut-turut di posisi tiga, empat, lima dan enam ada Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan China dengan koleksi enam angka.