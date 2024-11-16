Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Futsal Indonesia Hadirkan Turnamen Bergengsi 3Second Futsal Super Cup 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |05:13 WIB
Federasi Futsal Indonesia Hadirkan Turnamen Bergengsi 3Second Futsal Super Cup 2024
3Second Futsal Super Cup 2024 hadirkan delapan tim terbaik (Foto: FFI)
JAKARTA Federasi Futsal Indonesia (FFI) menghadirkan 3Second Futsal Super Cup 2024. Ajang tersebut merupakan kolaborasi dengan jenama 3Second.

Turnamen 3Second Futsal Super Cup 2024 menghadirkan delapan tim futsal terbaik di Indonesia. Ini menandai langkah strategis 3Second untuk masuk ke industri olahraga, khususnya futsal, yang merupakan olahraga dengan tingkat partisipasi tertinggi di Indonesia.

3Second Futsal Super Cup 2024 (Foto: FFI)

Keikutsertaan 3Second sebagai sponsor utama dalam 3Second Futsal Super Cup 2024 adalah bagian dari langkah besar mereka untuk memperkuat peran dalam industri olahraga di Indonesia.

“Kami sangat berterima kasih atas kesempatan dan kepercayaan untuk bisa berkolaborasi dalam 3Second Futsal Super Cup 2024,” kata Marketing Manager 3Second, Hendri Sase, dikutip Sabtu (16/11/2024).

“Ini adalah momen luar biasa bagi kami untuk memajukan futsal di Indonesia, olahraga yang memiliki partisipasi tinggi di tengah masyarakat, serta mendorong generasi muda untuk hidup aktif dan sehat,” imbuhnya.

