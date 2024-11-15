Ketum FFI Beberkan Penyebab Gelar Turnamen Pramusim Futsal Super Cup 2024

JAKARTA – Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, membeberkan alasan dibuatnya 3Second Futsal Super Cup 2024. Menurut pemaparan Michael, turnamen pramusim itu dibuat usai menerima masukan dari klub-klub Liga Futsal Profesional yang mau ada banyak kompetisi futsal di Tanah Air.

3Second Futsal Super Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada 13-15 Desember mendatang di GOR Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak delapan klub teratas di klasemen akhir Liga Futsal Profesional 2023/2024 menjadi pesertanya.

Adapun delapan tim itu adalah Bintang Timur Surabaya, Black Steel Papua, Pangsuma FC, Cosmo JNE FC, Unggul FC Malang, Fafage Banua, Halus FC, dan Moncongbulo FC. Moncongbulo sebenarnya finis di peringkat sembilan musim lalu tetapi mengambil slot yang dimiliki Pendekar United, yang mundur dari kompetisi profesional.

3Second Futsal Super Cup 2024 pun secara resmi diluncurkan pada Jumat (15/11/2024) di iNews Tower, Jakarta. Ketua Umum FFI, Michael Viktor Sianipar, turut hadir dalam acara peluncuran itu.

Michael pun membeberkan latar belakang digelarnya 3Second Futsal Super Cup 2024. Kata dia, kompetisi itu merupakan hasil dari masukan banyak klub yang menginginkan lebih banyaknya turnamen yang bergulir di Indonesia.

“Seperti kita tahu setiap tahun sudah ada liga pro yang berjalan, dan masukan dari banyak klub dan stakeholder futsal adalah kompetisi di liga ini harus lebih banyak lagi, harus lebih digalakkan lagi,” kata Michael kepada MNC Portal Indonesia selepas peluncuran, Jumat (15/11/2024).