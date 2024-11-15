Futsal Super Cup 2024 Resmi Digelar, Jadi Ajang Pemanasan Sebelum Liga Futsal Profesional 2024-2025

JAKARTA – Turnamen futsal pramusim telah dibentuk oleh Federasi Futsal Indonesia (FFI) dan diberi nama 3Second Futsal Super Cup 2024. Ajang tersebut pun menjadi ajang pemanasan sebelum Liga Futsal Profesional 2024-2025 berlangsung.

3Second Futsal Super Cup 2024 pun secara resmi diluncurkan pada Jumat (15/11/2024) di iNews Tower, Jakarta. Ketua Umum FFI, Michael Viktor Sianipar, turut hadir dalam acara peluncuran itu.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada 3Second atas dukungannya dalam penyelenggaraan turnamen pra musim ini," kata Michael dalam sambutannya.

"Kolaborasi ini bukan hanya mendorong popularitas futsal di Indonesia, tetapi juga memberikan inovasi yang membawa futsal Indonesia ke level yang lebih tinggi," tambahnya.

Sebagai informasi, 3Second Futsal Super Cup 2024 dijadwalkan berlangsung pada 13-15 Desember mendatang di GOR Gelora Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebanyak delapan klub teratas di klasemen akhir Liga Futsal Profesional 2023/2024 menjadi pesertanya.

Adapun delapan tim itu adalah Bintang Timur Surabaya, Black Steel Papua, Pangsuma FC, Cosmo JNE FC, Unggul FC Malang, Fafage Banua, Halus FC, dan Moncongbulo FC. Moncongbulo sebenarnya finis di peringkat sembilan musim lalu tetapi mengambil slot yang dimiliki Pendekar United, yang mundur dari kompetisi profesional.