HOME BOLA LIGA INDONESIA

Arema FC Manfaatkan Jeda Internasional Liga 1 2024-2025 untuk Benahi Hal ini

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |02:10 WIB
Arema FC Manfaatkan Jeda Internasional Liga 1 2024-2025 untuk Benahi Hal ini
Arema FC memanfaatkan jeda Liga 1 2024-2025 untuk membenahi sejumlah hal (Foto: Piala Presiden)
A
A
A

MALANG – Arema FC memanfaatkan dengan sebaik-baiknya jeda internasional Liga 1 2024-2025. Mereka membenahi hal yang jadi perhatian usai evaluasi.

Pelatih Arema FC Joel Cornelli mengungkapkan, ada beberapa hal yang dievaluasi darı timnya di jeda kompetisi. Salah satu yang jadi perhatian adalah saat Arema FC kalah di laga melawan Persija Jakarta, karena kurangnya penyelesaian akhir.

Arema FC

"Pertandingan kemarin bagus, dari empat pertandingan Arema main tiga kali, jadi semoga ke depannya (penyelesaian akhir) Arema semakin bagus, sehingga bisa di klasemen naik ke atas," kata Cornelli, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Selama jeda, timnya berfokus pada latihan fisik. Kemudian mereka mengadakan latihan game internal yang melibatkan seluruh pemain.

"Pekan depan latihan taktik, sehingga Minggu sudah siap lawan Madura (United). Kami lakukan internal saja," ujar Cornelli.

Halaman:
1 2
      
