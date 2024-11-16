Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Witan Sulaeman Sebut Rizky Ridho Sudah Cocok Bermain di Luar Negeri

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |01:26 WIB
Witan Sulaeman Sebut Rizky Ridho Sudah Cocok Bermain di Luar Negeri
Rizky Ridho sudah cocok bermain di luar negeri (Foto: Instagram/@rizkyridhoramadhani)
A
A
A

JAKARTA – Witan Sulaeman menyebut Rizky Ridho sudah cocok bermain di luar negeri. Namun, ia meminta rekan setimnya di Persija Jakarta itu untuk berpikirmatang-matang.

Ridho belakangan ini disarankan untuk berkarier di luar negeri. Dua pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, dan Jay Idzes, melihat bek asal Surabaya itu layak untuk segera merantau keluar negeri.

Rizky Ridho beraksi di laga Persija Jakarta vs Madura United (Foto: Persija Jakarta)

Kedua pemain itu diketahui bermain di luar negeriu tamanyaEropa. Justin berseragam Wolverhampton Wanderers U-21, sedangkan Jay merupakan bek andalan Venezia.

Witan mengatakan Ridho memang sudah memiliki kualitas yang cukup untuk bersaing di luar negeri. Namun demikian, bek berusia 22 tahun itu harus mendapatkan menit bermain tinggi ketika sudah abroad.

"Menurut saya Ridho cocok keluar negeri," kata Witan beberapa waktu lalu, dikutip pada Sabtu (16/11/2024).

"Yang penting dia kalau keluar negeri harus bermain, jangan sampai enggak dapat menit bermain, karena sangat penting untuk kepercayaan diri dan feeling bola," sambung pemain asal Palu itu.

Halaman: 1 2
1 2
      
