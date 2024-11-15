Rizky Ridho Pasang Target Ini di 6 Laga Sisa Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

BEK Timnas Indonesia, Rizky Ridho, beber targetnya di 6 laga sisa babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia memiliki tekad kuat untuk merebut poin di 6 laga tersebut demi menjaga asa Timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Diketahui, Timnas Indonesia untuk sementara harus rela menjadi juru kunci Grup C dengan raihan 3 poin. Pasalnya, China yang sebelumnya terpuruk di dasar klasemen berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain pada laga yang digelar Kamis 14 November 2024 malam WIB.

Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- masih belum mampu meraih kemenangan dalam empat laga yang sudah dilalui. Tiga poin yang diraih anak asuh Shin Tae-yong didapat dari hasil tiga kali imbang dan sekali kalah.

"Tentunya dua poin di awal lawan Arab Saudi dan Australia itu didapat dengan tidak mudah. Mungkin sebagian orang tidak puas dengan hal itu," kata Ridho di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Apalagi kami imbang lawan Bahrain dan kalah lawan China. Semua pemain tentu kecewa dengan hasil itu," tambahnya.