HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |22:54 WIB
Respons Mengejutkan Shin Tae-yong Setelah Timnas Indonesia Kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Respons mengejutkan ditunjukkan pelatih Shin Tae-yong setelah Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut STY, kekalahan itu memang tak terhindarkan karena dari berbagai sisi, Garuda kalah dari Timnas Jepang.

Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (15/11/2024) malam WIB. Empat gol yang bersarang ke gawang Maarten Paes dicetak lewat gol bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’).

Usai laga, Shin Tae-yong mengucapkan selamat atas kemenangan yang didapat Jepang. Namun di sisi lain, juru taktik asal Korea Selatan itu juga mengakui kalau Samurai Biru adalah tim yang kuat ketimbang Skuad Garuda.

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

“Pertama, selamat kepada Jepang dan pelatih kepalanya (Hajime Moriyasu),” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga, Jumat (15/11/2024).

“Mulai dari FIFA ranking dan semua sisi memang kita kalah,” ungkapnya.

Shin Tae-yong cukup menyayangkan hasil kekalahan yang diderita Timnas Indonesia. Pasalnya, mereka sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik dalam menatap laga kontra Jepang.

