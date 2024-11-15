Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Garuda Tertinggal 0-3

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia semakin tertinggal dari Jepang di awal babak kedua. Babak kedua baru berjalan empat menit, gawang Garuda dibobol oleh Hidemasa Morita.

Dengan begitu, Timnas Indonesia tertinggal 0-3 dari Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Laga tersebut dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia XI (3-4-3): Maarten Paes; Rizky Ridho, Jay Idzes, Justin Hubner; Kevin Diks, Thom Haye, Nathan Tjoe-A-On, Calvin Verdonk; Yakob Sayuri, Rafael Struick, Ragnar Oratmangoen.

Cadangan: Riyandi, Nadeo Argawinata, Shayne Pattynama, Sandy Walsh, Jordi Amat, Muhammad Ferarri, Pratama Arhan, Ricky Kambuaya, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, Hokky Caraka.